Economistas e ingenieros piden mejor gestión del agua en Catalunya para asegurar el abastecimiento

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Observatori Intercol·legial de l'Aigua (OIA), formado por los colegios de Economistes de Catalunya, Enginyers Agrònoms, Enginyers Industrials y Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, ha pedido una mejor gestión y financiación de agua en el territorio para garantizar la disponibilidad de este bien, en calidad y cantidad, durante los próximos años, explican las entidades en un comunicado este martes.

El OIA ha subrayado durante la jornada 'Acords i Finançament necessaris per assolir la Transició Hídrica' celebrada en la sede del Col·legi d'Economistes en Barcelona, que al déficit estructural se le une una falta de instrumentos operativos y una gobernabilidad fragmentada que "dificultan la planificación, ejecución y financiación de las medidas estructurales necesarias".

Ante esta situación, la entidad ha propuesto cuatro acciones, que pasan por modernizar el sistema actual de regadío, lo que permitiría asegurar la sostenibilidad y viabilidad del sistema en el futuro, e implementar un sistema de gobernabilidad integrada a través de mecanismos de cooperación entre la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

El tercer y cuarto eje incluyen implementar una financiación estable, especialmente respecto al saneamiento, que necesita de una inversión estimada de 23.000 millones hasta 2045 y que no consideran sostenible con el modelo existente, así como realizar una nivelación de los costes del agua.

La OIA ha resaltado que la modernización, un nuevo modelo de gobernabilidad y la financiación no son una opción, sino condiciones "indispensables" para garantizar la sostenibilidad y viabilidad económica del sistema hídrico catalán ante el cambio climático y la sequía.