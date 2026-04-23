Eduardo Mendoza y Regina Rodríguez Sirvent, los más vendidos este Sant Jordi en Catalunya

El escritor Eduardo Mendoza firma ejemplares de sus libros en la Fira de Llibres de Sant Jordi, a 23 de abril de 2026, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los escritores Eduardo Mendoza, Regina Rodríguez Sirvent, Gil Pratsobrerroca y Fernando Aramburu han sido los autores más vendidos durante Sant Jordi, ha informado este jueves en un comunicado la Cambra del Llibre de Catalunya.

Según los datos provisionales del Gremi de Llibreters de Catalunya, las ventas en este Sant Jordi se acercan a los 27 millones de euros, y supera los 26,1 millones del año pasado.

La Diada de Sant Jordi ha vuelto a estar precedido por una semana buena de ventas en la que muchos ciudadanos han avanzado sus compras de libros y rosas, y la Cambra del Llibre ha recordado que los libros más vendidos representan un 5% del total de títulos vendidos.

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