Educació cifra en un 13,97% el seguimiento de la huelga en el Maresme y el Vallès hasta las 13

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha cifrado el seguimiento de la huelga de personal docente y laboral de los centros públicos y del Departament en el Maresme-Vallès Oriental y en el Vallès Occidental en un 13,97% hasta las 13 horas.

Han comunicado datos el 76,7% de los centros de trabajo con personal llamado a huelga, informa el departamento en un comunicado.

Entre el personal convocado está el personal docente y laboral de los centros públicos y de la Conselleria (servicios educativos, servicios territoriales y centrales, entre otros), y otros colectivos sobre los que no tiene datos (como personal de otras titularidades, personal de limpieza, de cocina o monitores).