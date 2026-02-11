Educació cifra en un 37% el seguimiento de la huelga docente en Catalunya hasta las 13 horas

Decenas de personas durante la manifestación con motivo de la huelga de docentes en Catalunya. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La huelga de docentes de Catalunya de este miércoles está teniendo un seguimiento del 37,23% sobre el total de la plantilla, según datos de las 13 horas facilitados por la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat.

Un 36,81% de los centros educativos han comunicado los datos de seguimiento de la huelga al departamento.

La huelga ha sido convocada por los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc.Sps, CC.OO. Educació, CGT Ensenyament y UGT y piden mejoras de sus condiciones con la negociación del complemento salarial, la reducción de ratios y la desburocratización, entre otras demandas.