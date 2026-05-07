Educació cifra el seguimiento de la huelga de 0 a 3 años en un 9,01% hasta las 10.45 horas

Archivo - Un grupo de personas durante una manifestación con motivo de la huelga de docentes en Catalunya, en la Vía Augusta, a 11 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha informado de que la huelga de personal funcionario y laboral de las guarderías de titularidad de la Generalitat ha tenido un seguimiento del 9,01% hasta las 10.45 horas de este jueves.

Han comunicado datos el 45,53% de los centros de trabajo con personal llamado a huelga, ha informado el departamento en un comunicado.

Entre el personal convocado a la huelga se encuentra el personal funcionario y laboral de los centros de trabajo donde se ofrece primer ciclo de infantil público (es decir, guarderías titularidad de la Generalitat y escuelas rurales que incorporan el primer ciclo de infantil), además de otros colectivos sobre los que se ofrece primer ciclo de infantil, u otros colectivos como la limpieza o el ocio educativo).