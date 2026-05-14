Educació cifra el seguimiento de la huelga en Catalunya central y Girona en un 21,52% hasta las 17

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha cifrado el seguimiento de la huelga de personal docente y laboral de los centros públicos y del departamento, que este jueves es territorializada en la Catalunya central y Girona, en el 21,52% hasta las 17 horas.

Han comunicado datos el 92,32% de los centros de trabajo con personal llamado a huelga, ha informado el departamento en un comunicado.

Entre el personal convocado (el de la Catalunya central y Girona) se encuentra el personal docente y laboral de los centros públicos y de la Conselleria de Educación y FP (servicios educativos, servicios territoriales y centrales, entre otros), y otros colectivos sobre los que no dispone de datos (como personal de otras titularidades, personal de limpieza, de cocina o monitores).