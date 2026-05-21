Educació estudiará la contrapropuesta sindical porque "hay elementos que pueden generar consenso"

El secretario de Mejora Educativa de la Conselleria de Educación de la Generalitat, Ignasi Giménez - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Mejora Educativa de la Conselleria de Educación de la Generalitat, Ignasi Giménez, ha afirmado que el Departament estudiará la contrapropuesta que le han enviado los sindicatos convocantes del ciclo de movilizaciones porque "hay elementos que pueden generar consenso", y se vuelven a emplazar a otra reunión este viernes por la mañana.

Lo ha dicho al finalizar la reunión de este jueves por la tarde, en la que ha remarcado que el departamento hará "todo el trabajo durante hoy y el tiempo que haya mañana para poder valorar la contrapropuesta y determinar los elementos que podrían encajar en el acuerdo" alcanzado con CC.OO. Educació y la UGT.

Asegura que Educació está en la línea de continuar avanzando en la negociación y sobre la contrapropuesta afirma que hay "elementos que pueden ser interesantes" pero que se debe hacer un análisis más exhaustivo.

INCLUSIVA

Por otro lado, en el encuentro de este jueves también han analizado las dotaciones y los profesionales previstos para el próximo curso en el ámbito de la inclusiva: "Esto es un elemento que genera consenso en el espacio de encuentro y trabajo con las organizaciones sindicales".

Preguntado por el impacto económico de la propuesta de los sindicatos, destaca que hay propuestas de todo tipo, "de un impacto que seguramente no es asumible en el actual contexto por parte del Departament", y considera que se tiene que hacer una priorización, especialmente en las propuestas de carácter retributivo pero también en materia de dotaciones.

"MARCO DE DIÁLOGO"

Sobre la marcha de la CGT de la mesa, así como de la Intersindical y de COS --aunque estas dos no forman parte de ella--, Giménez ha indicado que en la reunión de este miércoles ya se dijo que este jueves se tratarían estas cuestiones.

Por último, ha valorado positivamente el encuentro de este jueves y cree que "se están generando las condiciones y un marco de diálogo compartido con confianza para llegar a una buena resolución de la situación de tensión que vive el conjunto del sistema educativo".