Educació impulsa la fusión de las ciencias en el currículo de Bachillerato, según los sindicatos

Dicen que rechaza ampliar horas en Lenguas y Filosofía

BARCELONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos educativos catalanes han asegurado que la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha decidido impulsar la modificación del currículo de Bachillerato en Catalunya, que implica la fusión de las ciencias en esta etapa educativa.

Fuentes sindicales consultadas este viernes por Europa Press afirman que el departamento también ha rechazado ampliar horas en las materias de Lenguas y Filosofía, como habían reclamado docentes y entidades.

Desde la Plataforma Ciències en Perill han señalado que se ha trasladado esta decisión a los sindicatos en una reunión este viernes por la mañana con la secretaria de Mejora Educativa del departamento, Pepita Beltrán.

En un comunicado, la plataforma ha criticado que "una vez más el departamento ha optado pro anunciar los cambios a las puertas de las vacaciones escolares, como ya hizo durante el periodo de Navidad" y le reprochan no tener en cuenta, en sus palabras, las aportaciones de las entidades, científicos y comunidad educativa.

"No se puede aplicar un currículo que no cuenta con el apoyo del profesorado ni del mundo científico y anunciamos que, si no se rectifica, no se podrá garantizar la normalidad de la Prueba de Acceso de la Universidad (PAU) en las materias científicas", añaden.

SINDICATOS

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha asegurado que ellos no están de acuerdo con estos cambios "porque no han tenido en cuenta las aportaciones ni las opiniones de los profesionales" y creen que esta fusión afectará a la calidad de los conocimientos que deben tener los estudiantes.

Además, explica que "tampoco se han tenido en cuenta" las aportaciones del profesorado de Filosofía y Lenguas que pedían refuerzo en las materias, ampliando horas.

El secretario general de Aspepc·Sps, Xavier Massó, ha señalado que, con la fusión de materias, Física y Química serán 4 horas como una sola asignatura (cuando antes por cada una eran 3 horas), y que Biología, Geología y Ciencias Ambientales serán otras 4 (cuando antes se dedicaban 3 horas a Biología y 3 a Geología y Ciencias Ambientales): de manera que se pasa de 12 horas semanales a 8

"Es engañoso al 100% y se pierden horas", además de considerar que el departamento no soluciona el hecho de que a las materias comunes, como Lengua Catalana y Lengua Castellana y Filosofía, se destinan 2 horas semanales, cuando dice que hasta el decreto de 2022-2023 eran 3 horas.