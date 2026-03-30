Educació presenta recurso de casación al fallo del TSJC, que "no altera" la actividad en escuelas

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de ejecutar provisionalmente la sentencia que anuló parcialmente el decreto del régimen lingüístico educativo catalán, y remarca que este fallo "no altera" la actividad ordinaria en las escuelas.

Según informan este lunes fuentes del departamento a Europa Press, los Documentos para la organización y la gestión de los centros (DOIGC) continúan "plenamente vigentes", incluyendo los criterios de uso lingüístico.

Señalan que el decreto 91/2024, regulador del régimen lingüístico del sistema educativo catalán, "ya estaba suspendido cautelarmente" y no se había aplicado en este curso 2025-2026.

"En consecuencia, no hay ningún cambio operativo derivado de la decisión del TSJC" y afirman que el sistema se continúa fundamentando en el marco normativo vigente: la ley 8/2022, el decreto ley 6/2022 y la Ley de Educación de Catalunya (LEC).

"PLENA SEGURIDAD JURÍDICA" A LOS CENTROS

Además, aseguran que este marco normativo da "plena seguridad jurídica" a los centros educativos y a los proyectos lingüísticos, y se reafirma en que el modelo actual está basado en criterios de cohesión social, equidad y no segregación por lengua.

Insisten en que el catalán --y el aranés en la Val d'Aran (Lleida)-- se mantiene como lengua vehicular y que el sistema "asegura una presencia adecuada del castellano como lengua curricular".

Las mismas fuentes indican que el objetivo es tener la competencia plena en las dos lenguas oficiales al final de la educación obligatoria y que, a pesar del fallo del TSJC, los proyectos lingüísticos de centro "continúan vigentes".

Por último, añaden que las decisiones sobre el uso de lenguas se basan en criterios pedagógicos y contextuales, y que se continúa defendiendo un modelo "consolidado, avalado pedagógicamente y jurídicamente".