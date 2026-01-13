Educació propone que las clases en Catalunya empiecen el 8 de septiembre los tres próximos cursos

Archivo - Dos niñas de la mano con una mujer a su llegada al primer día de clase, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha propuesto comenzar el curso 2026-2027 y los dos siguientes el martes 8 de septiembre para los estudios de educación básica --segundo ciclo de Infantil, Primaria y ESO--, Bachillerato y FP de grado básico.

En FP de grado medio y superior, cursos de especialización, itinerarios formativos específicos, programas de formación e inserción y cursos de formación preparatorios se propone comenzar clases el 14 de septiembre, informa en un comunicado este martes.

En cuanto al resto de fechas, se plantea acabar el curso el 18 de junio de 2027: las vacaciones de Navidad sería del 24 de diciembre al 10 de enero de 2027 --ambos incluidos-- y por Semana Santa serán entre el 20 y el 29 de marzo de 2027, ambos incluidos también.

Además, el departamento propone, "por primera vez", un calendario de inicio de curso a 3 años vista: para dar el máximo de previsión y estabilidad a la comunidad educativa, también se establece la fecha del 8 de septiembre para el curso 2027-2028 y 2028-2029.

FIN DE CLASES Y DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN

En cuanto al fin de las clases, se prevé el 22 de junio para estos mismos cursos y también se han fijado para los centreos educativos 4 días de fiesta de libre disposición, al margen de los días festivos que marca la Conselleria de Empresa y Trabajo, y los 2 días de fiesta local.

La Conselleria, como el año pasado, establece esta posible fecha de inicio de curso por considerar que la propuesta es "equilibrada tanto para las familias como para los centros, porque permite la llegada y acogida de nuevos docentes".

El curso que viene tendrá 177 días lectivos --se sitúa dfentro de la franja de 175 y 178 días que establece la Ley de Educación de Catalunya (LEC)-- y "garantiza la continuidad y estabilidad del calendario".

El departamento presentará esta propuesta ante el Consell d'Educació de Catalunya, "como es preceptivo", y este mismo martes ha sido presentada para el debate a los sindicatos en la mesa sectorial de negociación.