Educación incluirá criterios pedagógicos en las obras de equipamientos escolares

Aboga por espacios diáfanos, funcionales y polivalentes

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha explicado este martes que las obras de nuevos equipamientos educativos públicos incorporarán criterios constructivos pedagógicos en sus intervenciones arquitectónicas.

En una comparecencia en el Parlament, ha remarcado que las intervenciones arquitectónicas deben impulsar la transformación pedagógica y mejorar la práctica educativa en la que "se rompa con espacios inmutables y se abre a la polivalencia" con espacios diáfanos.

Bargalló ha abogado por recuperar "el legado" del Grup d'Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l'Arquitectura Contemporània (Gatcpac) que rehuía de tabiques, y por ello ha dicho que trabaja con el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (Coac) y la Fundació Jaume Bofill en un documento para repensar los espacios educativos.

El conseller ha explicado que el documento estará listo en julio y que los criterios ya se incluirán en las 27 obras de construcción y ampliación de escuelas e institutos anunciadas por la Generalitat, que se hará hasta 2023, y ha defendido que los criterios también están pensados para luchar contra la segregación.

"La arquitectura de un centro educativo no es neutra", ha dicho Bargalló, quien ha considerado que los espacios de una escuela, incluido el patio, han quedado superados en sus usos tradicionales.

Bargalló ha afirmado que los proyectos educativos de centro de las nuevas construcciones deberán incluir un apartado del uso educativo de los espacios, y que los diagnósticos de las direcciones se incluirán a los pliegues del concurso para las obras, así como pedir a los ayuntamientos un informe sobre el uso del centro fuera del horario docente.

El conseller ha afirmado que las nuevas construcciones deberán ser diáfanas en los espacios de dirección o tutoría -"lo que es diáfano disminuye la tensión", ha dicho--, y con espacios funcionales que fomenten el trabajo cooperativo.

RESPUESTA DE LOS GRUPOS

La diputada de Cs Sonia Sierra ha pedido al conseller que trabaje en cuestiones urgentes: "Somos campeones de barracones y nos viene a decir que harán despachos diáfanos", y el diputado del PP Daniel Serrano ha pedido que se fije en los retos presentes.

Tanto Cs como el PP han cuestionado a Bargalló sobre el informe de Plataforma per la Llengua, que señala que un 24% de las conversaciones en el patio son en catalán y han preguntado cómo se ha obtenido la información, y el conseller ha dicho que desconoce de dónde salen los datos y ha dicho que no ha pedido permiso y, si lo hubieran pedido, no se hubiera concedido.

La diputada del PSC Ester Niubó ha valorado positivamente los criterios pedagógicos, pero también ha reprochado que no comparezca sobre la retirada de la resolución de la FP dual o de los errores de la plataforma Esfera para introducir las notas.

Desde CatECP, Jessica Albiach ha aplaudido la propuesta, pero espera que sea un avance generalizado para las escuelas catalanas y no contribuya a la segregación, aspecto último en el que Carles Riera (CUP) también ha incidido.

El diputado de ERC Bernat Solé ha dicho que los criterios son una "fuente de oportunidades" que permite la comunicación de la escuela con el exterior, y el de JxCat Xavier Quinquillà ha aplaudido el carácter transformador de la propuesta.