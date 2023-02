Eider Rodríguez aborda el alcoholismo y los silencios en la novela 'Material de construcción'

"Cuando hay un alcohólico en una familia hay silencios que se convierten en acantilados"

La escritora vasca Eider Rodríguez ha publicado la traducción al castellano y catalán de su libro 'Material de construcción', una "novela de no ficción" que parte de material autobiográfico en la que se sumerge en el alcoholismo de un padre y en los silencios de la familia y la sociedad.

En una entrevista con Europa Press, Rodríguez (Rentería, 1977), autora de diversos libros de relatos, ha afirmado que sí se ha hablado mucho de los estragos de la heroína en los años 80 y 90, pero que sin embargo el tema del alcohol no se ha tratado tanto y "puede tener unos efectos devastadores también".

"Da más reparo hablar del alcoholismo que tener un familiar heroinómano", ha añadido la autora, para quien existe una fina línea entre beber por placer y sufrir una adicción.

En la primera novela de Eider Rodríguez, la protagonista, a partir de que su padre sufre un ictus, comienza a rememorar aspectos de su infancia y adolescencia, la relación con su padre --gestor de una empresa de materiales de construcción-- y con su madre y la presencia del alcohol en el hogar.

La escritora ha explicado que creía que había terminado el duelo por la muerte de su padre, pero que a la hora de escribir no encontraba fuerzas para otras historias que no fuera sobre él, por lo que a partir de anotaciones que tenía --la mayoría de entradas de diario en el libro proceden de ellas-- comenzó a hacerlo en una narración que no le cabía en un cuento y en la que personas reales se convierten en personajes ficcionados en parte.

"ENTENDER Y RECOLOCAR HISTORIAS"

Eider Rodríguez ha explicado que escribir la novela, publicada en castellano por Random House y en catalán por Periscopi, ha sido una forma de acercarse y entablar un diálogo imposible con su padre fallecido, y ha subrayado que le ha servido para "entender y recolocar historias".

La escritora ha señalado que la familia siempre ha estado tratada en la literatura clásica, pero que ahora se está descubriendo que es un tema que se puede tratar "con enjundia" y que muchas autoras como Sara Mesa en literatura o películas como 'Cinco lobitos' la están haciendo servir para también abordar otros temas a partir de ella.

Ha asegurado que en su familia nadie se ha escandalizado por el libro y que su madre ha respetado su elección del tema como escritora, y ha remarcado que hay personas que no están porque ha querido que fuera un duelo entre su padre y ella "con los menos testigos posibles".

La novela está sobrevolada por los silencios, "cuando hay un alcohólico en una familia hay silencios que se convierten en acantilados", pero también por la vergüenza, una cuestión que ha considerado que es un gran tema literario.

La ciudad de Rentería (Guipúzcoa) también está presente durante toda la novela, una población "muy viva, muy convulsa" en los años 80 y 90 que ha lamentado siempre estaba en los noticiarios por aspectos negativos, que Eider Rodríguez ha dicho que ha cambiado y que ha permitido reconciliarse con ella.

Sobre la situación de la literatura en euskera, ha dicho que ve muchos autores y "mucha pluralidad" de voces, componiendo un amplio abanico de actores que va desde escritores canónicos nacidos en los años 50 y nuevas generaciones.

'Material de construcción' se publicó en euskera --'Eraikuntzarako materiala'-- a finales de 2021 por la editorial Susa, y Eider Rodríguez ha explicado que su próximo libro cree que será un nuevo libro de relatos.