La ejecutiva de Junts aborda la reunión Illa-Puigdemont y hace balance del acuerdo de Bruselas

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La dirección Ejecutiva Nacional de Junts per Catalunya se ha reunido este miércoles en Bruselas para abordar la reunión del presidente de la formación, Carles Puigdemont, con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y hacer balance del acuerdo de Bruselas suscrito con el PSOE.

Puigdemont ha presidido el encuentro en Waterloo, que se ha celebrado "en el exilio debido a la situación de anormalidad democrática", según ha informa Junts en un comunicado.

Sobre la reunión entre Illa y Puigdemont, Junts señala que la "situación de anormalidad democrática" ha llevado a que el encuentro se tenga que producir en Bruselas un año después de la investidura de Illa.

La ejecutiva también ha hecho balance del acuerdo de Bruselas, así como de la acción del Govern para "hacer frente a la emergencia de la sociedad catalana en muchos ámbitos".

Este miércoles en Bruselas, antes del encuentro de la dirección ejecutiva nacional, también se ha reunido la comisión ejecutiva permanente de la formación.