Las elecciones al decanato de los juzgados de Barcelona serán el 29 de septiembre

BARCELONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La magistrada decana de los juzgados de Barcelona, Cristina Ferrando, ha dictado un acuerdo gubernativo para convocar las elecciones al decanato del partido judicial de Barcelona el próximo 29 de septiembre, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado este viernes.

La convocatoria tiene lugar una vez vencido su mandato --fue nombrada en septiembre de 2021 por un periodo de 4 años-- y los magistrados que deseen optar al decanato podrán presentar su candidatura hasta el día previo a la celebración de las elecciones.

En estas elecciones están llamados a votar todas las magistradas y magistrados titulares de órganos unipersonales de Barcelona, así como jueces de adscripción territorial que estén en funciones de sustitución.

Los magistrados con derecho a voto son 183 y para poder iniciar la votación es necesario un quórum de constitución de la mitad más uno.

Para obtener la victoria en primera vuelta hay que conseguir los votos de las tres quintas partes de los participantes y, en segunda, gana quien obtenga un mayor número de votos.