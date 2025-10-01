La eliminación de los trenes Avlo de Barcelona a Madrid encarece un 40% los precios, según Trainline

Archivo - Varias personas en los uno de los andenes de la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La eliminación de los servicios de los trenes Avlo en la línea entre Barcelona y Madrid provocó que los precios de los billetes se encarecieran un 40% en septiembre en comparación con el año anterior.

Así lo recoge un informe de este miércoles de la plataforma Trainline, que, entre otras cuestiones, analiza la sustitución por parte de Renfe de la oferta 'low cost' de los Avlo por servicios AVE.

En su momento, el operador aseguró en un comunicado que el cambio de servicios se iba a hacer "con las mismas frecuencias, horarios y precios competitivos".

BARCELONA, PUERTA DE EUROPA

Según el informe, Barcelona se ha consolidado como "una de las principales puertas de entrada al sur de Europa y un nodo estratégico de esta apertura", ya que los datos muestran un fuerte crecimiento de la demanda desde y hacia la ciudad en los últimos meses.

Entre los destinos más destacados desde Barcelona se encuentran Lyon (+118%), Sevilla (+113%) y Valencia (+90%), y en cuanto a conexiones transfronterizas, París (+38%) y Narbona (+6%) se suman a Lyon como principales polos de crecimiento.

En cuanto al flujo hacia Barcelona, entre las ciudades de origen que más crecieron destacan Sevilla (+164%) y Valencia (+81%), así como conexiones internacionales como Lyon (+49%), París (+32%) y Narbona (+21%).