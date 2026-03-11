Élite Taxi confía en que la ley del taxi se aprobará "casi en los términos en que está escrita"

El portavoz de Élite Taxi Tito Álvarez, en el Parlament tras votarse que siga la tramitación de la ley del taxi tras caer la enmienda a la totalidad de Vox. - DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha confiado en que la futura ley del taxi, que este miércoles ha pasado el primer trámite en el Parlament tras rechazarse las enmiendas a la totalidad y seguirá su tramitación en la Cámara, se aprobará "casi en los términos en que está escrita" porque cuenta con el apoyo de gran parte de los partidos.

En declaraciones en el Parlament tras el debate de totalidad, ha constatado que "una gran mayoría parlamentaria" está en la línea de proteger el servicio público y de impedir que las plataformas tengan el poder de la movilidad.

Ha dicho que están satisfechos de que se haya tumbado la enmienda a la totalidad de Vox, aunque ha considerado curiosos los posicionamientos de algunos partidos, por lo que ha reclamado "a todos los grupos que no utilicen al taxi como arma política".

Se ha referido directamente a Junts, y ha cuestionado que acusen al Govern de no hacer nada ante el conflicto entre taxis y VTC porque "la ley que existe ahora la impulsó Junts", con el exconseller Damià Calvet al frente.

Según Álvarez, problemáticas que han señalado los diputados como la falta de taxis se solucionaría con la propuesta que ha hecho Élite Taxi, y ha considerado necesario que sean las instituciones las que legislen y regulen el sector y que los diferentes actores se dediquen "a cumplir la ley, que es lo que no están haciendo ahora", ha dicho en relación a las VTC.