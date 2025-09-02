Elizaga (eDreams) celebra resultados trimestrales y prevé crecer con los suscriptores como "motor"

Archivo - El director financiero de la compañía, David Elizaga, junto al consejero delegado, Dana Dunne - EUROPA PRESS - Archivo

Registró un beneficio neto de 13,6 millones durante su primer trimestre fiscal

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director financiero de eDreams Odigeo, David Elizaga, ha celebrado este martes los resultados trimestrales de la agencia de viajes 'online' y ha augurado que seguirán creciendo con los suscriptores como "motor".

"Lo que somos es una compañía de suscripción. Y, entonces, el motor es cuántos nuevos suscriptores tenemos y cuál es el crecimiento de esos suscriptores", ha valorado en declaraciones a Europa Press.

Así, eDreams Odigeo registró un beneficio neto de 13,6 millones de euros durante su primer trimestre fiscal, finalizado el 30 de junio, frente a las pérdidas de 1,2 millones del mismo periodo del pasado ejercicio, gracias al impulso del modelo de suscripción Prime, que creció un 20% interanual.

En términos ajustados, la compañía ganó 23,6 millones de euros entre abril y junio, un casi nueve veces más que los 2,6 millones de euros del periodo anterior, y los ingresos crecieron un 8% en el periodo, hasta los 172,6 millones de euros, en tanto que los ingresos 'cash' descendieron un 6%, con un total de 162,4 millones de euros.

Para seguir con su hoja de ruta, Elizaga también ha señalado la importancia de la veteranía promedio de los suscriptores: "Con los del primer año tenemos muchísimo menos margen, pero cuando ya van renovando y van siendo fieles a la compañía, entonces ya tenemos más beneficios".

En este sentido, ha explicado que con el tiempo los usuarios han visto como cada vez hay más beneficios en la suscripción, ya que se han añadido descuentos en hoteles, en cuotas de alquiler o en paquetes vacacionales, así como ventajas como la congelación de precios o una mayor flexibilidad.

NUEVOS MERCADOS

Preguntado por la entrada en nuevos mercados, el directivo ha explicado que actualmente están presentes en diez y que están analizando cuáles serán los próximos dos en los que entrarán mediante la realización de "un test" en una quincena de mercados.

"Una ventaja que tiene nuestro negocio respecto a otros es que no tienes que hacer grandes inversiones físicas. En el caso de un negocio online, el equivalente a los ladrillos del hotel es el software que nosotros generamos", ha detallado.

CAÍDA EN BOLSA

Sobre la caída de un 9% de las acciones, Elizaga ha dicho que es "un poco la vida de la compañía cotizada", aunque ha reconocido que es cierto que la empresa ha tenido un crecimiento fuerte en acción en el último año, en sus palabras.

En concreto, la cotización de la agencia de viajes 'online' marcaba los 7,79 euros por título pasadas las 10.35 horas, después de abrir con un desplome de más del 5% en la jornada bursátil de hoy, con 8,09 euros cada acción.