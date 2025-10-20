Elma Saiz asegura que "nunca" haría una propuesta que pudiera dañar a los autónomos

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, interviene durante la segunda edición del foro 'World in Progress', en el Palau de Congressos de Catalunya, 20 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Prisa organiza la seg - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que la propuesta de cambio de las cotizaciones de los autónomos no es para dañar al sector: "Nunca voy a proponer nada que pueda hacer daño al colectivo de autónomos".

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa este lunes en el foro 'World in Progress', en las que ha explicado que "nadie ha hablado nunca de subir las cuotas, sino que lo que estamos haciendo es cumplir, desarrollar lo acordado en 2022" de cotizar por ingresos reales.

Ha explicado que la nueva propuesta congela las partes más bajas de la tabla para los autónomos con menos rendimientos, y que sigue progresivamente hasta los dos tramos más altos, con rendimientos netos al mes de entre 4.000 y 6.000 euros.

Preguntada por si puede haber más cambios, Saiz ha señalado que hay "muchísimas otras cosas encima de la mesa" y ha puesto como ejemplo la mejor del cese de actividad, la prestación por nacimiento o la prestación por lactancia, entre otros.

Por otro lado, ha pedido que "que no hubiera demagogia en lo que se refiere con la protección de los autónomos" y que haya responsabilidad.