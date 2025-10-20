Elma Saiz señala que la inmigración es "fundamental para que el país siga creciendo"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, interviene durante la segunda edición del foro 'World in Progress', en el Palau de Congressos de Catalunya. - David Zorrakino - Europa Press

Cifra en 17.000 millones de euros anuales la discriminación laboral

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que la inmigración es "fundamental para que el país siga creciendo".

Lo ha dicho este lunes en el foro 'World in Progress', en el que ha añadido que los inmigrantes permiten rejuvenecer la población y garantizar la sostenibilidad del actual modelo social.

Saiz ha insistido que "además de positiva, la inmigración es necesaria", ya que sin ella, España podría llegar a perder cuatro millones de trabajadores en los próximos 20 años.

"Nos llevaría a una pregunta inevitable: ¿Cómo financiaríamos las pensiones, la sanidad, la educación y los servicios públicos que sostienen nuestro estado de bienestar?", ha dicho la ministra.

Ha añadido que en España había dos opciones, "ser un país abierto y prospero o cerrado y pobre", y ha explicado que el Gobierno ha elegido la primera opción.

EL RACISMO "EMPOBRECE"

Saiz ha explicado que el impacto económico de la discriminación laboral y educativa son 17.000 millones de euros al año, según un informe del Ministerio que lidera.

Ha señalado que teniendo en cuenta estos datos, el racismo y la xenofobia son, textualmente, profundamente ineficientes, y "el racismo no es solo una injusticia, también empobrece".

Ha detallado que en el último año, el número de extranjeros que han emprendido ha crecido un 6,8%, lo que "demuestra capacidad de emprendimiento, innovación y contribución económica".