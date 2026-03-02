Els Amics de les Arts, Blaumut y Ramon Mirabet protagonizarán una jornada del Sons del Món (Girona)

Cartel del concierto de Els Amics de les Arts, Blaumut y Ramon Mirabet en el Festival Sons del Món (Girona) - FESTIVAL SONS DEL MÓN

GIRONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las bandas catalanas Els Amics de les Arts, Blaumut y Ramon Mirabet protagonizarán una de las noches del Festival Sons del Món de Roses (Girona), en una jornada del 31 de julio que se ha bautizado como 'El so d'una generació', informa este lunes en un comunicado.

Els Amics de les Arts celebrarán sus 20 años de trayectoria, Blaumut hará en el festival uno de sus últimos conciertos antes de un parón indefinido y Ramon Mirabet ofrecerá una actuación especial en formato especial para presentar 'V'.

Esta jornada en la que coincidirán tres de los representantes de un sonido que bebe del pop, el folk y la canción de autor se suma a otras confirmaciones anunciadas como Pablo Alborán (25 de julio), Lax'n'Busto (1 de agosto), Sergio Dalma (7 de agosto) y Joan Dausà (8 de agosto).