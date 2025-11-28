'Els Herois de Vandellòs I' y 'Laporta Gate', ganadores del XXXVIII Premi Mañé i Flaquer

Fotografía de los ganadores - COL·LEGI DE PERIODISTES

TARRAGONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los documentales 'Els Herois de Vandellòs I' de Francesc Escribano y 'Laporta Gate' de Andreu Rauet han sido proclamados ganadores ex aequo del XXXVIII Premi de Periodisme Mañé i Flaquer en la categoría Camp de Tarragona, ha informado el Col·legi de Periodistes tras el acto de entrega, que ha sido este viernes.

El Premio de Periodismo Turístico es para la serie 'De ruta per Santa Tecla', de Laia Díaz; el de Comunicación Local ha recaído en 'El poble de l'aigua' de Gerard Bosch, Josep Morató y Pau Griñó; y el de Fotoperiodismo ha sido para Xavi Jurio por una imagen de la industria química captada durante el apagón y publicada en 'La Vanguardia'.

En esta convocatoria se han recibido 164 trabajos: 34 en la categoría Camp de Tarragona, 60 en la modalidad de Periodismo Turístico, 36 en la de Comunicación Local y 40 en la de Fotoperiodismo Camp de Tarragona.