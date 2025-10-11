Emilie Blichfeldt ahonda en la "presión" estética en 'La hermanastra fea' en el Festival de Sitges

Presentación de la película 'La hermanastra fea' en el Festival de Sitges, con su directora Emilie Blichfeldt - EUROPA PRESS

Redefine el arquetipo de la hermanastra del cuento clásico de Cenicienta

SITGES (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

La directora noruega Emilie Blichfeldt ha redefinido el arquetipo de la hermanastra del cuento clásico de Cenicienta en 'La hermanastra fea', que se proyecta este sábado en la sección Oficial Fantàstic del Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, para ahondar en la "presión" de los estándares de belleza y sus consecuencias.

En rueda de prensa, Blichfelt ha asegurado que la hermanastra del cuento "nunca" se ha tenido en cuenta y siempre el lector se ha burlado de ella, por lo que buscó representarla de una forma considerada y con empatía.

La película, que se pudo ver en el pasado Festival de Sundance (Estados Unidos) y se estrena en los cines españoles el próximo viernes 17 de octubre, muestra como la hermanastra fea Elvira se prepara para ganarse el afecto del príncipe compitiendo con su bella hermanastra Agnes para convertirse en la reina del baile.

"Todas somos hermanastras porque tenemos la presión del ideal de belleza. Y solo hay un ideal de belleza: el de Cenicienta", ha dicho la directora, que se ha preguntado en la película hasta qué punto una mujer está dispuesta a cambiar su físico.

La actriz Lea Myren ha asegurado que en la película se ha querido redefinir el arquetipo de la hermanastra porque nunca "ha tenido espacio para desarrollarse" y se ha querido construir un personaje completo en el que se muestra de dónde procede la maldad para que el espectador empatice.

USO DEL HUMOR

Blichfeldt ha asegurado que para mostrar ese tema ha utilizado también el humor porque provoca "distancia y reflexión sobre algunos temas", y ha considerado necesario redefinir la narrativa que se ha hecho sobre las mujeres.

En ese sentido, la directora ha considerado interesante que en un breve espacio tiempo haya aparecido su película y 'La sustancia', de Coralie Fargeat, que tratan sobre la presión estética, aunque la suya esté ambientada en el siglo XVI y haya optado por regresar a las raíces del cuento, antes de su adaptación infantil.

Blichfelt ha afirmado que Elvira no es un personaje moderno pero tiene todavía algo en común con la mujer actual, que se puede sentir representada, porque a su juicio la mujer en algunos aspectos relacionados con los estándares de su cuerpo continúa siendo "un objeto".