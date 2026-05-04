Emma Vilarasau y Jordi Boixaderas protagonizan la comedia 'La truita' en el Poliorama de Barcelona

Cartel de la obra 'La truita' en el Teatre Poliorama de Barcelona
Cartel de la obra 'La truita' en el Teatre Poliorama de Barcelona - TEATRE POLIORAMA
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 4 mayo 2026 15:11
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BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los actores Emma Vilarasau y Jordi Boixaderas protagonizan 'La truita', una comedia emocional dirigida por Ferran Utzet que explora los vínculos familiares y choques generacionales en el Teatre Poliorama de Barcelona, que se podrá ver a partir del 27 de junio dentro de la programación del Festival Grec.

Vilarasau, que interpreta a la matriarca, ha asegurado que es una obra que trata la estructura de familia y que explica el rol de cada uno en una familia y la ha definido como "una comedia profunda o un drama cómico".

La pieza, escrita por Baptiste Amann y adaptada por Carles Batlle, arranca cuando la pareja interpretada por Boixaderas y Vilarasau se instala en un pueblo pequeño para iniciar una nueva etapa vital y donde abren una panadería ecológica, y con motivo del 65 aniversario de él reúnen a sus tres hijas (Miranda Gas, Sara Espígul y Júlia Bonjoch) y sus parejas (Marc Bosch, Arnau Puig y Tai Fati) en una comida familiar.

La armonía del encuentro se rompe cuando la hija mediana se niega a comer 'fricandó' y pide cocinar una trucha que ha comprado de camino, un gesto que acaba desencadenando una discusión generacional que escala hasta poner en cuestión valores, convicciones y formas de vida.

Vilarasau, que interpreta a la matriarca, ha asegurado que es una obra que trata la estructura de familia y que explica el rol de cada uno en una familia, así como el sentimiento existente fuera de ese rol, y la ha definido como "una comedia profunda o un drama cómico".

Boixaderas ha añadido que la obra tiene dos enfoque, uno más cómico cuando está la familia junta y otro "más interior, íntimo y sincero" en forma de monólogos y soliloquios que hace cada uno de los integrantes de la familia.

El actor ha dicho que interpreta a "un 'boomer' de pura raza" que ha tenido una vida de acuerdo con su carácter y que intenta acabarla de una forma plácida y contento de su situación hasta que ocurre el desencadenante de la obra.

La obra, producida por Bitò, el Teatre Poliorama y el Grec, se podrá ver del 27 de junio al 8 de agosto en la programación del Grec --el estreno será el 30 de junio-- y del 9 de septiembre al 18 de octubre.

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