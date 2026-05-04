Emma Vilarasau y Jordi Boixaderas protagonizan la comedia 'La truita' en el Poliorama de Barcelona

Cartel de la obra 'La truita' en el Teatre Poliorama de Barcelona - TEATRE POLIORAMA

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los actores Emma Vilarasau y Jordi Boixaderas protagonizan 'La truita', una comedia emocional dirigida por Ferran Utzet que explora los vínculos familiares y choques generacionales en el Teatre Poliorama de Barcelona, que se podrá ver a partir del 27 de junio dentro de la programación del Festival Grec.

Vilarasau, que interpreta a la matriarca, ha asegurado que es una obra que trata la estructura de familia y que explica el rol de cada uno en una familia y la ha definido como "una comedia profunda o un drama cómico".

La pieza, escrita por Baptiste Amann y adaptada por Carles Batlle, arranca cuando la pareja interpretada por Boixaderas y Vilarasau se instala en un pueblo pequeño para iniciar una nueva etapa vital y donde abren una panadería ecológica, y con motivo del 65 aniversario de él reúnen a sus tres hijas (Miranda Gas, Sara Espígul y Júlia Bonjoch) y sus parejas (Marc Bosch, Arnau Puig y Tai Fati) en una comida familiar.

La armonía del encuentro se rompe cuando la hija mediana se niega a comer 'fricandó' y pide cocinar una trucha que ha comprado de camino, un gesto que acaba desencadenando una discusión generacional que escala hasta poner en cuestión valores, convicciones y formas de vida.

Vilarasau, que interpreta a la matriarca, ha asegurado que es una obra que trata la estructura de familia y que explica el rol de cada uno en una familia, así como el sentimiento existente fuera de ese rol, y la ha definido como "una comedia profunda o un drama cómico".

Boixaderas ha añadido que la obra tiene dos enfoque, uno más cómico cuando está la familia junta y otro "más interior, íntimo y sincero" en forma de monólogos y soliloquios que hace cada uno de los integrantes de la familia.

El actor ha dicho que interpreta a "un 'boomer' de pura raza" que ha tenido una vida de acuerdo con su carácter y que intenta acabarla de una forma plácida y contento de su situación hasta que ocurre el desencadenante de la obra.

La obra, producida por Bitò, el Teatre Poliorama y el Grec, se podrá ver del 27 de junio al 8 de agosto en la programación del Grec --el estreno será el 30 de junio-- y del 9 de septiembre al 18 de octubre.