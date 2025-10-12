Empieza en Barcelona la manifestación por el 12 de Octubre

BARCELONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La manifestación para conmemorar el 12 de Octubre en Barcelona ha empezado este domingo sobre las 12 en el paseo de Gràcia, convocada por Espanya i Catalans Movimiento Cívico y por Cataluña Suma por España, con apoyo de otras entidades.

La manifestación ha empezado a la altura del edificio de La Pedreraen dirección a la plaza Catalunya, donde está convocada una concentración a las 13.

Entre los participantes están el presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández; el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera; el secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga; el secretario de comunicación de Cs, Kevin Romero, y el coordinador autonómico de Cs, Héctor Amelló.