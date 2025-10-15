Empieza en Barcelona la manifestación unitaria para "poner fin al genocidio" en Gaza

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La manifestación unitaria que busca "poner fin al genocidio, el colonialismo, la ocupación y el apartheid" en Palestina ha empezado este miércoles sobre las 18 horas ante la estación de Sants de Barcelona.
Respaldada por CC.OO., UGT, CGT, COS, IAC, Intersindical, Solidaritat Obrera y Co.bas, la marcha prevé acabar recorrer las calles de Barcelona hasta la sede del consulado de Israel.
Los manifestantes cantan proclamas como 'Viva viva viva la lucha Palestina' y 'Las tierras robadas serán recuperadas', además de criticar que no se paralice el envío de armas a Israel, un estado "genocida" para ellos.