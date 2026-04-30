Empieza el juicio al acusado de matar, trocear y quemar a su compañero de piso en Piera (Barcelona)

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular encargado de juzgar en la Audiencia de Barcelona al acusado de matar a su compañero de piso en Piera (Barcelona) en 2022 y seccionar y quemar su cadáver ha quedado constituido este jueves por la mañana.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, consultado por Europa Press, el acusado atacó con un objeto contundente "como un martillo o similar" a la víctima, que se encontraba descansando, a la que golpeó repetidamente en el cráneo, causándole un total de 16 heridas que le provocaron la muerte.

El Ministerio Público sostiene el acusado no sólo buscaba causar la muerte, sino ocasionar un "gran dolor, del todo innecesario" a la víctima, que no pudo prever el ataque y, por lo tanto, no pudo defenderse.

HALLADO EN UNA RIERA

Posteriormente, el acusado, usando una sierra u otro objeto cortante, seccionó el cuerpo de la víctima en dos mitades y depositó cada una de ellas en dos lugares próximos al domicilio, separados entre sí por 1,5 kilómetros: uno en la riera Ca n'Aguilera y otro en un descampado.

Además, "actuando con desprecio absoluto a cualquier tipo de piedad o de respeto por la memoria" de la víctima, roció con gasolina las dos partes del cuerpo y les prendió fuego con la intención de destruirlas y evitar así su identificación.

La Fiscalía solicita para el acusado, que está en prisión provisional desde el 20 de diciembre de 2022, 23 años de prisión por el delito de asesinato con alevosía y ensañamiento y 5 meses por profanación de cadáver, así como una indemnización para los familiares de la víctima de 150.000 euros.

Está previsto que el lunes, 4 de mayo, se de inicio a la sesión con la lectura de los escritos de calificación de las partes y el turno de cuestiones previas, y que el juicio se alargue hasta el 12 de mayo.