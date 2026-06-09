Empieza la manifestación docente en Barcelona que coincide con la visita del Papa

Manifestantes durante la huelga de docentes en la plaza de España de Barcelona este martes
Manifestantes durante la huelga de docentes en la plaza de España de Barcelona este martes - DAVID OLLER - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 9 junio 2026 11:44
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BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Docentes catalanes han empezado este martes sobre las 11.20 horas una manifestación en la plaza de Espanya de Barcelona para reclamar mejoras laborales y contra el preacuerdo educativo con el Govern, en una marcha que avanzará en dirección al Parlament.

La manifestación está encabezada por trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona y trabajadores del 0-3, que llevan una pancarta en la que se puede leer 'Ni milagros ni caridad' y algunos manifestantes llevan mitra papal.

La jornada de huelga educativa en Catalunya, última de este curso, coincide con el primer día de la visita del Papa a Catalunya y el inicio de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

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