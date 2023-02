Empieza la vista por el recurso contra la prisión provisional de Alves que se celebra sin público

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vista por el recurso contra la prisión provisional del futbolista Dani Alves por presuntamente agredir sexualmente a una chica en la discoteca Sutton ha empezado este jueves por la mañana en la Audiencia de Barcelona, y el tribunal ha acordado celebrarla sin público.

Fuentes judiciales han detallado que la vista "no es a puerta cerrada" --pueden acceder otros abogados de los despachos que representan a defensa y acusación particular--, pero no está abierta al público ni a los periodistas.

Antes de empezar la vista, la Fiscalía ha expuesto su preferencia por hacerla sin público dado que, en su intervención, expondrá detalles sobre la víctima.

El abogado de Alves, Cristóbal Martell, ha dejado la decisión en manos del tribunal y la abogada de la acusación particular, Ester García, no se ha opuesto a la entrada de público pero ha pedido preservar los datos de la víctima.

Finalmente el tribunal ha optado por hacer la vista sin público y, durante esta mañana, las partes expondrán sus argumentos respecto al recurso de la defensa de Alves con el que trata de sacarlo de prisión provisional, donde permanece desde el 20 de enero.

Esta vista se ha convocado para abordar el recurso con el que la defensa intenta que Alves quede en libertad hasta el juicio con otras medidas de seguridad para garantizar que no se fugará, como entregar su pasaporte o llevar una pulsera de geolocalización, mientras que tanto la Fiscalía como la acusación particular se han opuesto a que salga de prisión.