Empiezan a cortar la AP-7 en sentido sur en Martorell (Barcelona) por el accidente de Rodalies

MARTORELL (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)

Los Mossos d'Esquadra y el Servei Català de Trànsit (SCT) han empezado a cortar la AP-7 entre las salidas 171 y 179, correspondientes a Martorell y Sant Sadurní d'Anoia, este miércoles a las 18.00 horas por el accidente del tren de la R4 de Rodalies de este martes.

Los Bombers de la Generalitat han alertado de una "posible inestabilidad" en la AP-7 tras el accidente de un tren por el desprendimiento de un muro de contención ubicado bajo la autopista.

El jefe del Área Regional de Trànsit Metropolitana Sur, el subinspector Marc Patxot, ha explicado en declaraciones a los medios que se irá cortando la vía "de forma progresiva y en diagonal", reduciendo los carriles hasta cortar la circulación en la salida 171.

Asimismo, ha señalado que se están cortando "de forma simultánea" otros dos puntos, la entrada de la A-2 hacia Tarragona por la AP-7 y la incorporación desde la salida de Gelida, con los que esperan "reconducir la situación y la circulación".

DURACIÓN

De este modo, esperan que en vez de llegar 3.000 vehículos cada hora lleguen unos 1.000, y ha recordado que se lleva informando a la ciudadanía del corte en la AP-7 desde las 15 horas.

Al preguntársele por la duración del corte, ha insistido en que se mantendrá "hasta que sea necesario" para poder llevar a cabo los trabajos pertinentes a raíz del descarrilamiento de un tren este martes en Gelida.