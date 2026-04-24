Empiezan las obras de mejora y rehabilitación de la estación de buses de Solsona (Lleida)

Estación de buses de Solsona (Lleida) - GENERALITAT

LLEIDA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat empezará el próximo lunes las obras de mejora y rehabilitación de la estación de buses interurbanos de Solsona (Lleida), informa en un comunicado este viernes.

Los trabajos tienen como objetivo mejorar y reparar varios elementos para garantizar el mantenimiento adecuado de las instalaciones.

Están enmarcados en la estrategia para mejorar y rehabilitar 25 estaciones en toda Catalunya, con un presupuesto conjunto de 10 millones de euros.