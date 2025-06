La empleo extranjero y la mayor productividad impulsan la economía catalana, según las Cámaras

Santacreu (Cámara de Barcelona) destaca el trabajo y esfuerzos de los empresarios

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

La economía catalana crece más que la española y la del conjunto de la zona euro gracias el empleo extranjero y el aumento de la productividad, según ha explicado la directora de la Memòria Econòmica de Catalunya, Carme Poveda.

Lo ha dicho este jueves en la presentación de la Memòria Econòmica de Catalunya, que ha contado con el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, y el catedrático de Economía Financiera Oriol Amat, y que ha cerrado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

También han estado presentes el presidente del Parlament, Josep Rull; el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y los presidentes del resto de Cámaras catalanas, entre otros.

Poveda ha detallado que la economía catalana acumula un crecimiento del 9,7% desde la pandemia, por encima 8% de España y el 5,8% de la zona euro.

Ha señalado que Catalunya creó en 2024 el 5% del total de la ocupación en la zona euro --España, el 25%-- y que tuvo una productividad real por hora trabajada un 2,4% superior a 2021 --España, un 3,2%--.

Ha destacado que el mayor dinamismo de Catalunya se debe al turismo, la resiliencia de las exportaciones y la industria, el dinamismo de la ocupación y la mejora de los salarios reales.

EXPORTACIONES

Amat, por su parte, ha explicado que una tercera parte de las ventas de las empresas catalanas son exportaciones y ha destacado que el tejido empresarial catalán es "uno de los más internacionalizados del mundo".

Ha apuntado que el 49% de las empresas catalanas no tiene asalariados, y que las de más de 200 trabajadores son el 0,5% y ha subrayado que el porcentaje de estas empresas ha crecido una décima porcentual respecto a 2023.

El catedrático ha dicho que el crecimiento de las empresas catalanas entre 2022 y 2024 "es muy equilibrado y favorable" y que las empresas cada año generan más valor y beneficio.

SANTACREU

Santacreu ha destacado que "detrás de los buenos resultados" de la economía catalana está el trabajo y el esfuerzo de los empresarios.

Sin embargo, ha pedido "no perder de vista los retos" que tiene la economía catalana, ya que, según él, no es suficiente con el que producto interior bruto (PIB) crezca, sino que es necesario que haya un aumento de la renta per cápita.

Para lograrlo, ha dicho que es necesario que se invierta "más y mejor" y que los trabajadores tengan mejores instrumentos de producción.

El presidente de la Cámara de Barcelona ha reclamado una reducción de la burocracia y que haya una mayor innovación tecnológica.