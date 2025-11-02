La empresa catalana Voltea introduce su plataforma de innovación en Colombia

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa catalana Voltea ha introducido su plataforma de innovación en Colombia, cerrando un acuerdo con una agencia local de desarrollo tecnológico, Reddi, para la cual ha diseñado una plataforma personalizada en la que conectan retos de innovación y soluciones empresariales que les dan respuesta.

La compañía forma parte del grupo SDLI y para su expansión a América Latina ha contado con el apoyo de la agencia para la competitividad de la empresa del Departament de Empresa y Trabajo, Acció, informa el Departament en un comunicado este domingo.

SDLI es un grupo especializado en servicios de innovación, desde la estrategia a la formación y la consultoría, y en 2012 crearon Voltea, que ofrece una plataforma tecnológica de fomento de la innovación.

Con su plataforma, Voltea pone en contacto a proveedores de tecnología y potenciales usuarios que tienen necesidades o retos concretos de negocio y, ahora, Reddi ha diseñado la plataforma Fusióni360 para el mercado colombiano.

El grupo SDLI, con sede en Barcelona, tiene una plantilla de una veintena de personas en total.