La empresa de servicios ISS Iberia factura 775 millones en 2025, un 13% más

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

ISS Iberia, la filial de la multinacional danesa de servicios, ha cerrado 2025 con una facturación de 775,2 millones de euros, con un crecimiento a doble dígito de un 13% interanual, ha informado este miércoles la compañía en un comunicado.

El presidente ejecutivo de ISS Iberia, Javier Urbiola, ha señalado que la empresa es "un socio de referencia para las empresas" por su apuesta por la innovación, la tecnología y una cultura alineada con la sostenibilidad, tanto social como ambiental y de buen gobierno.

Por líneas de negocio, la facturación de la empresa en el área de limpieza ha aumentado un 14%, hasta superar los 641 millones de euros, un servicio "maduro" pero que aún demuestra un gran potencial de crecimiento, ha valorado ISS Iberia, e impulsado especialmente por la adquisición de Garbialdi a finales de 2025.

"Este año prevemos continuar fortaleciendo nuestra oferta tanto de forma orgánica como inorgánica. Permanecemos abiertos a posibles adquisiciones, con el objetivo de afianzar nuestro papel de referencia en áreas donde cada vez somos más fuertes, como el mantenimiento", ha añadido Urbiola.

A través de los servicios técnicos y de mantenimiento, la empresa ha registrado una cifra de negocio de más de 114 millones de euros, un 8% interanual más, mientras que la integración de servicios en grandes compañías ha alcanzado una facturación de 115 millones de euros, un 5% más que en 2024, y la división de 'workplace' se mantiene estable, con una facturación de 19 millones de euros.

Actualmente, ISS Iberia cuenta con un equipo de más de 35.000 personas, y según los cálculos de la empresa, en colaboración con la plataforma Social Value Portal, en 2024 generó más de 844 millones de euros en valor social, económico y medioambiental, además de contribuir a la generación de 760 millones de euros vinculados a la generación de empleo o integración de colectivos vulnerables.

A nivel global, el grupo ISS ha anotado un crecimiento orgánico del 4,3% respecto al año anterior, hasta una facturación de 84.684 millones de coronas danesas, impulsado tanto por el ajuste de precios y la expansión del volumen de negocio.