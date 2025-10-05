La empresa social LaFACT coordinará un proyecto europeo para impulsar la inclusión laboral

La empresa social LaFACT coordinará un proyecto europeo para impulsar la inclusión laboral - GENERALITAT DE CATALUNYA
Europa Press Catalunya
Publicado: domingo, 5 octubre 2025 17:48

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa social catalana la Factoria Social de Terrassa (LaFACT) coordinará un proyecto europeo para impulsar la inclusión laboral y reducir el paro de larga duración, dotado con más de 3,7 millones de euros del Fondo Social Europeo, informa la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat este domingo.

La iniciativa, llamada 'A.LL.D. Project: Enrichment, Transfer and Scale-Up of an Innovative Labour Insertion Model', cuenta con la participación de otras entidades de Catalunya y de otros territorios europeos.

Esta prevé acompañar a 175 personas con discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista y problemas de salud mental para fomentar su empleabilidad.

El proyecto, que se llevará a cabo durante un período de tres años (hasta 2028), ha contado con el apoyo de Acció, la agencia por la competitividad de la empresa de la Conselleria de Empresa y Trabajo.

LaFACT tiene como fin fundacional la inclusión social de personas con discapacidad intelectual y actualmente acompaña a más de 600 personas con discapacidad intelectual.

