Empresariado y entes locales de Catalunya Central conocen la Finestreta Única para reducir trámites

Archivo - El secretario general del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Pol Gibert. - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Pol Gibert, ha presentado el Plan de Facilitación de la Actividad Económica 2025-2028 ante empresarios y representantes institucionales de Catalunya Central los ejes de esta estrategia, enmarcada dentro de la Finestreta Única Empresarial (FUE).

Lo ha hecho este jueves en una acto celebrado en Manresa (Barcelona) con el objetivo de transformar la relación entre empresas y administraciones públicas catalanas, haciéndola "más ágil, eficiente y menos costosa", informa la Conselleria en un comunicado.

La estrategia, conocida como Plan FUE 2025-2028, cuenta como ejes principales la mejora de procedimientos complejos para reducir plazos, una transformación digital integral y la simplificación del día a día empresarial mediante la automatización del intercambio de documentación e incorporación de la inteligencia artificial.