Empresarios y administraciones aplauden que el Corredor Mediterráneo esté operativo en 2021

Actualizado 27/09/2018 16:13:14 CET

BARCELONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Empresarios, administraciones y representantes de la sociedad civil han celebrado este jueves que el Corredor Mediterráneo esté operativo en ancho estándar desde Algeciras a la frontera francesa en 2021.

Así lo ha anunciado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en el marco de 'El Gran Encuentro por el Corredor Mediterráneo' que ha acogido este jueves el Palau de Congressos de Catalunya en Barcelona y al que han acudido unos 1.400 empresarios.

"La red puede estar hecha. Ahora hay un gran impulso y hay que procurar que no decaiga. El impulso es técnico, pero lo financiero está cubierto, así que estamos en la recta final", ha asegurado el ministro.

Ábalos ha compartido mesa redonda en este acto con el presidente de la Cámara de España, Josep Lluís Bonet; el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (Ave), Vicente Boluda; el presidente de la CEOE, Juan Rosell; la directora general de la European Retail Round Table, Suzanne Czech; la consejera delegada del grupo químico y farmacéutico Juste, Inés Juste, y el presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera.

Bonet ha sostenido que "es importantísimo que este Corredor dé alas a las empresas, porque así se acelera el crecimiento" y la internacionalización, y ha confiado en que el anuncio del ministro sea una realidad en la fecha indicada.

"Es un placer oír estas palabras del ministro", ha dicho Brugera, que ha destacado que el Corredor Mediterráneo es un proyecto que unirá el conjunto de España, mientras que Rosell ha considerado que este eje es estratégico no solo para España, sino para toda Europa, permitiendo aumentar el volumen de mercancías transportadas por ferrocarril y acercando a las personas.

Juste ha confiando en que el Corredor Mediterráneo sea un éxito, y ha puesto en valor el papel desempeñado por los empresarios, que han luchado por esta infraestructura: "Los responsables públicos deben escuchar a la sociedad civil".

"Se ha hecho mucho y cada vez queda menos", ha dicho Boluda, que ha destacado que esta infraestructura también contribuirá al libre tránsito de personas en Europa, algo en lo que ha coincidido Czech, que ha recordado que para que se puedan eliminar barreras es necesario que Francia y el resto de países por donde pasa el eje también hagan su trabajo.

ADMINISTRACIONES

También han asistido al acto el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet; el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

Calvet ha celebrado la concreción en el calendario, pero ha reclamado las conexiones del Corredor Mediterráneo con las terminales logísticas, así como con los puertos de Barcelona y Tarragona para que "la economía catalana llegue al mundo".

Puig ha destacado que la fecha del 2021 "atiende a la realidad de España, que es diversa y plural y que evidentemente tiene que estar concebida lejos del centralismo".

Por su parte, López Miras ha asegurado que el Corredor es una infraestructura muy importante para su comunidad, pero ha criticado que las obras no se están ejecutando en la región y que no se haya incluido a Cartagena en el trazado: "Mientras el Corredor Mediterráneo no esté en Cartagena no será mediterráneo".

Otros asistentes al acto han sido el exprimer ministro francés y candidato a la Alcaldía de Barcelona Manuel Valls; el presidente de Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montellà; Jordi Gual (CaixaBank), Josep Oliu (Banco Sabadell), Juan Roig (Mercadona) y Miguel Torres (Familia Torres), entre otros.

#QUIEROCORREDOR

El acto, organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (Ave), tenía como objetivo escenificar la importancia y necesidad de esta infraestructura, concienciar al conjunto del país para que se implique en su reivindicación y conseguir que las administraciones se impliquen en su ejecución.

La jornada se enmarca en el movimiento #QuieroCorredor, un movimiento que ya suma más de 92.000 firmas de apoyo y que arrancó el 12 de abril en Campo de Gibraltar (Cádiz) y que ha pasado por Algeciras (Cádiz), Granada, Málaga, Cartagena, Lorca (Murcia), Alicante, Castellón, Reus (Tarragona) y Martorell (Barcelona), siendo la capital catalana su última parada.