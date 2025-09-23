Empresarios catalanes y valencianos piden no bajar la guardia con el Corredor Mediterráneo

Foment y AVE destacan la incidencia de la infraestructura en el PIB y en la vertebración del arco mediterráneo

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Empresarios catalanes y valencianos han pedido este martes no bajar la guardia con las obras del Corredor Mediterráneo y han destacado el aumento en productividad e innovación que este supondría para las compañías españolas, en una mesa redonda organizada por el Movimiento #QuieroCorredor en la sede de Foment del Treball de Barcelona.

La vicepresidenta de la Asociación Valenciana Empresarial (AVE), Agnès Noguera, ha destacado que el Corredor Mediterráneo no es solo una infraestructura ferroviaria, sino que es una "herramienta de vertebración de todo el arco mediterráneo".

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha señalado que, según cálculos de la patronal, el Corredor supondría un incremento de alrededor de un 4% de productividad de las compañías del arco Mediterráneo, así como un aumento anual del 2% del PIB español.

Además, ha destacado que el Corredor también representará una "infraestructura estratégica desde un punto de vista de seguridad y defensa", mejorando el transporte de material y teniendo en cuenta lo que representa el sistema geopolítico europeo y mundial actualmente.

La cofundadora y socia de Moodin Policy, Mar Alarcón, ha explicado que el Corredor facilitaría "que florezca la innovación" y permitiría convertir la franja del Mediterráneo en una columna vertebral de innovación, dejando de actuar como hubs independientes, por lo que ha señalado que es una necesidad para conectar talento.

PRESIÓN DEL SECTOR

Noguera ha asegurado que los empresarios y el movimiento #QuieroCorredor han creado conciencia social sobre su importancia y ha afirmado que sin la presión del sector no se habría sacado adelante el proyecto: "Hemos tenido que convencer a los políticos".

Por su lado, Sànchez-Llibre ha expresado que si el Corredor Mediterráneo finalmente es un éxito habrá sido "gracias al liderazgo que han manejado los empresarios valencianos" y ha instado a alentar a las administraciones públicas a mantener el pulso.

Preguntados por cómo se puede hacer ver el Corredor con buenos ojos en Francia, Sánchez-Llibre ha expresado que este es "un trabajo importante de la diplomacia europea", mientras que Noguera ha afirmado que lo primero es hacer los deberes en España para tener legitimidad para reivindicar y Alarcón ha pedido no perder el enfoque global del proyecto.

ESTADO DE LAS OBRAS

El técnico colaborador del Movimiento #QuieroCorredor Xavier Lluch ha explicado que las "obras van avanzando, pero con retrasos importantes", ya que tal y como informó la entidad en julio, mientras que el 100% de estas obras ya está en fase de estudio, solo un 36% del Corredor está en funcionamiento.

Lluch ha asegurado que el sistema ferroviario es el más sostenible en términos de emisiones y ha hecho hincapié en la importancia de garantías sobre el funcionamiento de esta infraestructura para recaudar inversiones de capital por parte del mundo empresarial: "Nos interesa que el Corredor no sea solo una raya sobre el mapa".

En la misma línea, Alarcón ha instado a tener "cumplimientos más estrictos" para revertir la falta de fiabilidad del proyecto de cara a los empresarios, y ha dicho que si este Corredor fuera una startup, no levantaría financiación.

El Movimiento #QuieroCorredor celebrará el próximo 20 de noviembre en el Roig Arena de Valencia el octavo y último Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo y prevé reunir a cerca de 2.500 representantes del tejido empresarial para apoyar esta infraestructura.