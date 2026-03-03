Empresas y agentes sociales de Lleida presentan proyectos de bioeconomía por valor de 200 millones

Foto de familia de la jornada. - HORITZONS 2050

LLEIDA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Empresas, instituciones y agentes sociales de Lleida han presentado este martes proyectos vinculados a la bioeconomía, la transición energética, la gestión forestal y la innovación industrial, que requieren movilizar 200 millones de euros de inversión pública y privada y tendrían un impacto estimado de 314 millones, así como permitirían crear 2.395 puestos de trabajo.

Lo han hecho en el marco de la jornada 'El Horizonte Lleida 2050 y una Catalunya sostenible', celebrada este martes en Barcelona e impulsada por la Fundación Horitzons 2050 y el Patronato de Promoción Económica de la Diputación de Lleida, informa la fundación en un comunicado.

Ha contado con la participación del conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, que ha asegurado que la agenda compartida de Lleida es "ejemplar" y debería hacerse extensiva al resto del territorio catalán.

El presidente de la Fundación Horitzons 2050, Antoni Gelonch, ha afirmado que el objetivo debe ser situar a Lleida "en el centro del debate económico" de Catalunya y reclamar compromiso político y financiero.

Por su parte, el presidente de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha afirmado que Catalunya solo podrá garantizar una sostenibilidad real y justa si se "activa estratégicamente" el potencial de la zona de Lleida.

Entre las iniciativas presentadas se incluyen el despliegue de 3 áreas de actividad económica especializada en bioeconomía; la creación de un entorno de experimentación tecnología y regulatoria para acelerar biotecnologías; un espacio de pruebas de industria 4.0 en el Parc Agrobiotech, o un centro de formación en economía verde y una oficina de atracción de talento.