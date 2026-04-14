Las empresas catalanas movilizaron 2.500 millones a través de Acció en 2025

El secretario de Empresa y Competitividad y consejero delegado de Acció, Jaume Baró, en 'Acció On 2026' - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Acció, la agencia para el crecimiento empresarial de la Generalitat, ha apoyado a 39.000 empresas catalanas a lo largo de 2025, que en su conjunto han movilizado una inversión total de 2.500 millones de euros y generado más de 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Así lo ha explicado el secretario de Empresa y Competitividad y consejero delegado de Acció, Jaume Baró, este martes en la primera jornada del ciclo 'Acció On 2026' en Barcelona, y en la que ha defendido que la agencia es una "herramienta útil" para las empresas y la generación de trabajo, oportunidades y riqueza en Catalunya, recoge el Departamento de Empresa de la Generalitat en un comunicado.

En concreto, Acció ha facilitado este crecimiento empresarial a través del impulso a la innovación o la expansión internacional con ayudas y servicios concretos, además de ofrecer acompañamiento en proyecto de I+D, tecnología o internacionalización.

Baró ha ejemplificado el apoyo del Govern al tejido empresarial con el caso de Estados Unidos, y ha defendido que tres meses antes de que Donald Trump impusiera los primeros aranceles, Acció ya estaba "ayudando a las empresas a preparar planes de contingencia con un servicio personalizado".

AYUDAS 2026

El secretario de Empresa también ha dado a conocer la cartera de ayudas para el ejercicio 2026, con novedades como la creación de un programa para potenciar el uso de IA, con asesoramiento legal y de expertos y ayudas de entre 8.000 y 90.000 euros, así como una nueva línea de ayudas para la innovación empresarial ante los retos tecnológicos, con ayudas de entre 30.000 y 250.000 euros.

En el contexto de la internacionalización, también se ha presentado el programa 'Catalunya Exporta', para facilitar que 2.000 compañías salgan a mercados extranjeros, y el 'Programa de creixement empresarial', con financiación, asesoramiento y talleres.

Baró también ha anunciado la creación del servicio 'Diversificació internacional', con el objetivo de que las empresas puedan diversificar sus cadenas de suministro y ganar resiliencia.