Las empresas en Catalunya ahorran 11,6 millones a la semana en horas extra sin pagar, según CC.OO.

La secretaria general de CC.OO. De Catalunya, Belén López, y la secretaria de Trabajo y Economia, Saida Ehliluch, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las empresas en Catalunya ahorran 11,6 millones de euros semanales al no pagar las más de 486.000 horas extraordinarias que los empleados realizan de media cada semana, según se desprende de un informe presentado este miércoles por CC.OO. de Catalunya.

Lo han explicado en rueda de prensa la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, y la secretaria de Trabajo y Economía del sindicato, Saida Ehliluch, quienes han advertido de que la falta de remuneración en las horas extra es un problema que sigue creciendo.

El estudio, elaborado con datos del periodo 2019-2026, refleja que actualmente cerca de 160.000 personas realizan horas extra en Catalunya cada semana (frente a las 108.000 registradas antes de la pandemia) y que, de esta cifra, la mitad no recibe compensación económica.

En total, en Catalunya se efectúan semanalmente más de un millón de horas extra (entre pagadas y no pagadas), lo que, según el sindicato, equivale a una pérdida potencial de unos 26.000 puestos de trabajo a jornada completa.

En esta línea, López ha criticado que el importe no abonado por los empresarios no vaya a parar "al bolsillo de los trabajadores que realizan ese esfuerzo".

PERSPECTIVA DE GÉNERO

El informe también revela que las mujeres son las principales afectadas por esta situación.

Desde 2019, la cifra de trabajadoras que realizan horas extra no pagadas ha subido un 183,2% (frente al incremento del 31,1% en el caso de los hombres), mientras que el volumen total de horas no remuneradas asumidas por mujeres ha aumentado un 142,7%.

"Cada vez hay más mujeres que alargan su jornada laboral sin que ese tiempo sea remunerado", ha afirmado Ehliluch, quien ha calificado a este colectivo como las grandes perjudicadas.

Por sectores, las horas extra sin pagar en el colectivo femenino se concentran de forma destacada en los servicios (85,9%).

En el caso de los hombres, se reparten principalmente entre la industria (53,8%) y los servicios (33,6%) y, además, el estudio constata que los jóvenes asumen en proporción más horas no pagadas que los empleados de mayor edad.

"Estamos ante un problema que tiene una clara dimensión de género, una dimensión generacional y una incidencia directa sobre la calidad del empleo", ha dicho Ehliluch.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

López ha explicado que Catalunya es la segunda comunidad autónoma donde se realizan más horas extras, solo por detrás de Madrid, y seguida de la Comunidad Valenciana y Andalucía.

En España, las personas trabajadoras suman 2,5 millones de horas extras no pagadas a la semana, lo que López ha asegurado que es un "mal endémico" de la economía.

PROLONGACIÓN DE LA JORNADA

Asimismo, ha criticado que, ante el debate por las bajas laborales, las horas extras suponen un riesgo para la salud: "Las prolongaciones de las jornadas son uno de los grandes riesgos laborales que sufrimos la clase trabajadora".

Casualmente, ha explicado, los colectivos que registran más presentismo y van a trabajar cuando están enfermos (sector de los servicios, mujeres y jóvenes) también son, según el informe, los que hacen más horas extras no remuneradas.

Por eso, ha pedido que haya una aprobación del reglamento del control horario "sin más dilaciones" y que este sea digital, fiable y que sea interoperable con la Inspección de Trabajo.