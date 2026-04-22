Las empresas del Saló Connecta de Cecot ofrecerán a los asistentes más de 500 vacantes de empleo

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BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cecot ha impulsado la primera edición del Saló Connecta: Talento y Empresa, que se celebrará el 28 de abril en la sede de la patronal en Terrassa (Barcelona) y pondrá a disposición de los asistentes más de 500 vacantes de empleo.

Esta jornada tiene el objetivo de facilitar el contacto directo entre empresas con necesidad de talento y personas en búsqueda de empleo, profesionales que quieren reorientar su trayectoria y jóvenes que se incorporan al mercado laboral, informa la Cecot en un comunicado este miércoles.

El secretario general de la Cecot, Oriol Alba, ha remarcado que el valor del salón está en la posibilidad de generar contacto directo e inmediato entre oferta y demanda: "El objetivo es simple y directo, conectar talento con vacantes concretas en una misma jornada".

El salón contará con la participación de unas 40 empresas y entidades y 12 gremios, ampliando el alcance de las oportunidades disponibles en múltiples sectores, y Alba ha considerado que esta combinación permite que el visitante encuentre "oportunidades reales y conexiones directas con sectores que hoy tienen dificultades para incorporar talento".

La oferta incluye perfiles del ámbito industrial, servicios, tecnología, logística, administración, comercio, calidad, funciones técnicas y atención a las personas.

EMPRESAS

Entre las empresas confirmadas hay Eurofragance, Pastisart, Educa Borràs, Parc Vallès, Veolia, Mikalor, SM Savall, Vítaly, TOI TOI, Egarfil, Rubí Tools, DOGA, CELSA Group, Mútua Terrassa, Leitat Technological Center, LaFACT, Ametller Origen, Finsa Job Group y Yomovo.

Además, la jornada cuenta con un programa de talleres y charlas con sesiones a lo largo de todo el día sobre IA y búsqueda de trabajo, LinkedIn, currículum, entrevista de selección, superación del filtrado automático de candidaturas, identificación de competencias y pasos clave para activar la búsqueda de trabajo.