Enagás informa a Illa sobre el avance del plan de participación pública de la red de hidrógeno

El director general de L’Energètica, Daniel Pérez; el presidente de Enagás, Antonio Llardén; el president de la Generalitat, Salvador Illa; el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo; y la consellera de Territorio, Sílvia Paneque - ENAGÁS

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, se han reunido este viernes con el presidente de Enagás, Antoni Llardén, y el consejero delegado, Arturo Gonzalo, para informar sobre el Plan de Participación Pública (PCPP) de la red troncal de hidrógeno.

En un comunicado, la empresa ha explicado que Catalunya contará con 275 kilómetros de hidroductos, distribuidos en tres tramos, que enlazarán con la Planta de Regasificación de Enagás en Barcelona, mientras que el BarMar unirá Barcelona y Marsella (Francia) y forma parte del corredor europeo H2med.

Llardén y Gonzalo han señalado que la red troncal de hidrógeno de Catalunya está integrada por tres tramos que forman parte del 'Eje Valle del Ebro' y el 'Eje Levante', que confluyen en Catalunya.

Durante la reunión se ha explicado que este viernes se inicia el PCPP del BarMar, que la empresa ha dicho que "posicionará a Catalunya como nodo estratégico del hidrógeno verde en Europa".

Este proceso recoge las aportaciones de administraciones públicas, organismos, asociaciones y de todos los ciudadanos interesados en participar, y tiene el objetivo de ofrecer información transparente sobre el proyecto.