Enaire defiende que la seguridad en el Aeropuerto de Barcelona estuvo garantizada "en todo momento"

Archivo - El aeropuerto de de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Enaire ha defendido que la seguridad operacional en el Aeropuerto de Barcelona estuvo garantizada "en todo momento" durante el fallo de alimentación eléctrica de la torre de control que tuvo lugar el pasado miércoles, explica este viernes en un comunicado.

El gestor nacional de navegación aérea ha insistido que durante el incidente aplicó los procedimientos operativos establecidos para este tipo de situaciones, y que comportan el uso de sistemas alternativos de comunicaciones de voz y maniobras de espacio aéreo complementarias a las basadas en radio-ayudas y se adoptaron las medidas de gestión de afluencia necesarias.

"La seguridad de las operaciones estuvo en todo momento garantizada", ha reiterado Enaire, que también ha puesto en valor el trabajo de profesionales, controladores aéreos y técnicos durante la incidencia y la recuperación de la operativa aérea.