Encuentran ratas en la cocina del CAP de Santa Coloma de Farners (Girona)

GIRONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unitat de Salut i Prevenció de la Gerència Territorial del Institut Català de la Salut (ICS) en Girona ha activado acciones para responder al aviso de presencia de ratas en el espacio de la cocina del CAP de Santa Coloma de Farners (Girona), una incidencia que no ha afectado a la atención asistencial a los usuarios.

Según han explicado fuentes del ICS a Europa Press, la empresa de control de plagas se desplazó el 17 de septiembre al centro para realizar "una inspección e iniciar medidas de erradicación mediante la colocación de cebos, acción que se ha realizado en dos ocasiones".

Durante los próximos días, la empresa de control de plagas proseguirá con los trabajos mediante "un tratamiento más extensivo en el centro, a la vez que se incidirá en la limpieza exhaustiva de los espacios" y se solicitará la revisión del exterior del CAP.