Encuentran vivo al hombre desaparecido en Brunyola i Sant Martí Sapresa (Girona) desde este jueves

GIRONA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Brunyola i Sant Martí Sapresa (Girona) ha encontrado vivo este sábado por la tarde, hacia las 18.30, al hombre de 42 años que desapareció este jueves en los bosques cerca del municipio, informa Bombers de la Generalitat en un comunicado.

Tras dos días y medio de búsqueda con unas sesenta dotaciones y 160 efectivos de Bombers, que han peinado por tierra y aire una superficie de 1.500 hectáreas, un vecino que no formaba parte del dispositivo ha encontrado al hombre, indispuesto, en una pista forestal a unos 3 kilómetros de su casa.

Una ambulancia del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) le ha trasladado al hospital de Santa Caterina de Girona en estado menos grave, después de una primera revisión.

A las 8.30 horas del jueves, la familia del hombre avisó de su desaparición e inmediatamente se desplegó un operativo de investigación desde el último punto de avistamiento, el domicilio de la persona.

El viernes, los Mossos d'Esquadra proporcionaron la información de que el móvil de la víctima había sido captado por un repetidor cerca de la C-25, donde se montó un segundo dispositivo.

El operativo ha contado con efectivos de Bombers, Mossos d'Esquadra y, este sábado, con 140 voluntarios bajo el mando de Bombers.