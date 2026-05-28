El encuentro de Niubó con sindicatos dura unos 7 minutos y se emplazan a este viernes

La consellera Esther Niubó y los secretarios Ignasi Giménez y Teresa Sambola antes de entrar en la reunión - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El encuentro entre la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, y los sindicatos, que ha empezado a las 21.40 horas de este jueves, ha durado tan solo unos 7 minutos y se han emplazado a otra reunión este viernes a las 10 horas.

Niubó ha asistido junto a la secretaria general del departamento, Teresa Sambola, el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, y otros cargos de la Conselleria.

Los sindicatos exigen a Niubó negociar los diferentes aspectos en los que no acaban de ponerse de acuerdo, que en estos momentos es principalmente la cuestión salarial, después de más de 5 horas de mesa sectorial.