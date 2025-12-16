Endesa abre un nuevo punto de atención al cliente en Les Franqueses del Vallès (Barcelona)

Punto Endesa en Les Franqueses del Vallès (Barcelona). - ENDESA

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha abierto un nuevo punto de atención al cliente en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), bajo el concepto de 'Endesa, casa teva', informa este martes en un comunicado.

El espacio está diseñado para ofrecer una experiencia de atención al cliente "totalmente renovada: más próxima, personalizada y adaptada" a las nuevas necesidades de los usuarios.

Incorpora "la última tecnología y una ambientación cálida que evoca los valores del hogar", así como zonas diferencias para el asesoramiento y la explotación de soluciones energéticas como el autoconsumo o la movilidad eléctrica.

El nuevo concepto de Punt Endesa tiene el objetivo de acercar a los clientes desde una perspectiva centrada en la interacción y el asesoramiento.

Están pensados para dar "una respuesta integral" a las necesidades energéticas, asesoramiento, eficiencia, instalación y asesoramiento especializado en placas fotovoltaicas.