Endesa adapta 285 soportes eléctricos en las Terres de l'Ebre (Tarragona) para proteger a aves

Endesa adaptará 160 soportes de la red eléctrica en la Cerdanya (Girona) para proteger la avifauna - ENDESA

TARRAGONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Endesa prevé adaptar 285 soportes eléctricos de la red eléctrica de las Terres de l'Ebre (Tarragona) para hacerlos más seguros para la avifauna durante este año, informa en un comunicado este miércoles.

La adaptación debe minimizar el riesgo de electrocución y colisión de las aves y se enmarca en el plan de actuación de la empresa en toda Catalunya, que sumará 1.500 soportes.

El plan se construye sobre un modelo compartido entre la empresa y las administraciones, en el que las autoridades definen criterios de priorización, identifican las zonas más sensibles y participan en el seguimiento de las actuaciones.

De esta forma, la empresa puede actuar con una mayor precisión en los espacios en los que el riesgo es más elevado y asegurar que las intervenciones responden a necesidades reales de conservación.

Los trabajos de adaptación giran alrededor de tres ejes: la reforma de la cabeza de la torre, la modificación y redistribución de aparejos ya existentes y la instalación de elementos de protección de anticolisión o antipuesta.