Endesa adaptará 160 soportes de la red eléctrica en la Cerdanya (Girona) para proteger la avifauna

Técnicos realizando trabajos de instalación de elementos de apoyo en una línea eléctrica. - ENDESA

GIRONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de la filial de redes e-distribución, prevé adaptar 160 soportes de la red eléctrica en la Cerdanya (Girona), en el marco de los 1.500 que prevé modificar en todo Catalunya, con el objetivo de hacerlos más seguros para las aves, informa la compañía este jueves en un comunicado.

El plan prevé así minimizar el riesgo de electrocución y colisión de los animales y contribuir a su conservación, y se lleva a cabo en colaboración con la Generalitat, que es quién define las líneas que deben adaptarse, establece los criterios de priorización, identifica las zonas más sensibles y participa en el seguimiento de las actuaciones.

La adaptación de los soportes gira en torno a 3 ejes, que son la reforma de la punta de la torre, la modificación y redistribución de aparatos ya existentes o la instalación de nuevos elementos de protección, lo que también mejora la calidad del suministro para los clientes, ya que si un ave se accidenta con la infraestructura puede generar un corte en el servicio, explica Endesa.

Estas actuaciones conviven, a la vez, con el cambio de modelo de la compañía, por el que todos los nuevos apoyos que se construyen incorporan ya criterios específicos para minimizar los riesgos para las aves.

Además, Endesa también está sustituyendo parte de las líneas aéreas convencionales de la red de baja tensión que discurre por zonas boscosas por un nuevo tramo de cable trenzado, de menor medida y amplitud.