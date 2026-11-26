Vaciado de un canal hidráulico de Lleida - ENDESA

LLEIDA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha asegurado que el 86,5% de las capturas en el vaciado de los canales hidráulicos de Seròs, Balaguer, Térmens, Gavet y Lleida son invasoras, y que las especies autóctonas han sido devueltas al medio acuático.

La empresa ha explicado en un comunicado este jueves que, además de la almeja asiática y el mejillón cebra, se han retirado 20.559 ejemplares de peces invasores.

Ha subrayado que la mayor parte de estas especies sacrificadas se envían al Centre de Fauna de Vallcalent (Lleida) como alimento de los ejemplares que se recuperan, especialmente pájaros.

La captura de los peces se ha realizado mediante la pesca eléctrica, que permite inmovilizarlos momentáneamente y capturarlos con salabres.

Posteriormente, los animales son dipositados en tanques isotérmicos y trasladados de nuevo al río cuando se acaba la operación de vaciado.